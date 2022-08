Bien choisir son mobilier de bureau

Épuisé. Fatigué jusqu’aux os. Les yeux embués par le manque de sommeil. Après des jours de visites d’espaces de bureaux et de recherches sur Internet pour trouver le « bureau parfait » adapté à votre entreprise et à votre budget, vous avez enfin trouvé le bon ! Vous êtes prêt à vous coucher et à dormir comme un loir, mais vous vous rendez compte que vous devez encore acheter des meubles pour votre nouveau bureau.

Choisir le bon mobilier est aussi important que de choisir le bon type de bureau. Il ne contribue pas seulement au bien-être, il affecte également la productivité du bureau et attire les employés potentiels. Par conséquent, avant de vous rendre dans le magasin de meubles le plus proche, voici 6 points à prendre en compte.

Le coût

Le financement des nouvelles entreprises n’est pas facile. Chaque centime dépensé est un investissement. Vous devez montrer à vos investisseurs que vous dépensez judicieusement l’argent qui vous est confié. Ainsi, avant d’acheter un meuble, pensez à son coût. Combien d’argent allez-vous dépenser pour un bureau ou une chaise en particulier ? Combien allez-vous en acheter ? Déterminer votre budget au préalable vous aidera à réduire vos choix sans compromettre la qualité.

Pour économiser, vous pouvez choisir de faire vos achats dans un magasin de meubles d’occasion. Faites vos recherches pour savoir dans quelles friperies vous pouvez acquérir des articles légèrement usagés mais à un prix raisonnable.

Besoins

Les employés seront assis et travailleront la majeure partie de la journée, il est donc indispensable de leur fournir une chaise et un bureau confortables. De nos jours, les chaises et les bureaux ergonomiques sont devenus une tendance car ils facilitent le travail, comme le confirment les études sur la santé. Avec la pléthore de ces produits sur le marché, vous pouvez en acheter un à un prix abordable.

Outre les chaises et les bureaux, vous pouvez également acheter d’autres meubles et aménager votre intérieur en fonction de votre type d’activité. Vous souhaitez créer une atmosphère de type café où les employés peuvent facilement communiquer et collaborer entre eux ? Achetez une grande table et quelques chaises. Vous recherchez une ambiance formelle avec des cubicules pour que les employés puissent se concentrer ? Achetez un bureau avec des séparateurs de cubicules. Quels que soient vos projets, n’oubliez pas que votre choix doit faire de votre bureau un environnement propice au travail.

Quels que soient vos projets, n’oubliez pas que votre choix doit faire de votre bureau un environnement propice au travail.

Flexibilité et fonctionnalité

L’élément suivant à prendre en compte est la flexibilité et la fonctionnalité du mobilier. Votre bureau dispose-t-il de rangements pour les dossiers ? Pouvez-vous étirer vos jambes ou faire une sieste de chat sous votre table ? Sont-ils suffisamment confortables pour vos employés ? Si vos réponses sont positives, alors vous avez fait un investissement judicieux.

Les meubles à fonctionnalités multiples sont toujours un meilleur choix. Lorsque vous conciliez fonctionnalité et faible coût, vous faites d’une pierre deux coups.

Taille

Le bon sens veut que vous achetiez des meubles dont la taille est proportionnelle à celle de votre espace de bureau. Apporter des meubles encombrants consommera une grande partie de votre bureau. Avec un espace exigu, vous et vos employés ne pourrez pas circuler librement. Il faut donc d’abord connaître les dimensions de votre bureau et, à partir de là, rechercher des moyens de l’optimiser. Une certaine disposition des meubles peut également contribuer à rendre votre bureau plus spacieux. L’essentiel est de doter votre bureau du bon mobilier et de ne pas oublier de laisser suffisamment d’espace pour que votre équipe puisse s’y sentir à l’aise.

Esthétique et identité de marque

Achetez le type de mobilier qui peut contribuer à la beauté de votre bureau. Un bon aménagement de bureau permet de détendre l’atmosphère, de réduire le stress et d’augmenter la productivité.

Pour ce faire, il est utile d’avoir quelques notions sur la psychologie des couleurs. Par exemple, si vous voulez que votre bureau ait une atmosphère créative et énergique, utilisez la couleur orange. Si vous voulez respirer la sagesse et la tranquillité, utilisez le bleu. Cependant, faites attention lorsque vous choisissez une multitude de couleurs différentes. Si vous vous retrouvez avec un mélange discordant de ces couleurs, cela peut perturber l’identité de votre entreprise ou causer des maux de tête à vos employés et à tous les spectateurs.

En outre, ne choisissez pas un meuble simplement parce que vous aimez sa couleur ou son design. Vous devez en choisir un qui correspond à votre marque ou à la personnalité de votre bureau. Votre mobilier de bureau doit transcender la valeur esthétique et le confort qu’il procure ; il doit également refléter l’identité et la culture de votre entreprise.

La propreté

Si vous avez trouvé des meubles de bureau qui ont satisfait à vos critères – en utilisant les cinq facteurs mentionnés ci-dessus – l’étape suivante consiste à les acheter. N’oubliez pas de le désinfecter soigneusement avant de l’apporter dans votre bureau. Que vous l’ayez acheté dans une friperie ou dans un magasin neuf, la propreté est une chose que vous ne devez pas négliger. Un mobilier propre contribue à un bureau plus propre et plus sain, ce qui permet de réduire l’absentéisme des employés pour cause de maladie.

La recherche du bon type de bureau et de mobilier pour votre entreprise n’est peut-être pas facile. Pourtant, c’est un effort que vous devez faire pour le bien de votre entreprise. Vous serez peut-être épuisé par des jours de recherche, mais au final, tout en vaudra la peine. Lorsque vous voyez votre espace de bureau dans toute sa splendeur, c’est-à-dire dans un environnement propice au travail, vous êtes prêt à lancer votre entreprise. Après avoir obtenu le sommeil que vous méritez, bien sûr.

Découvrir nos articles et conseils pour l’aménagement de votre bureau

Alta Bureaux et AEC Aménagement

Si vous cherchez un spécialiste du mobilier de bureau à Lyon, nous vous conseillons vivement de découvrir les offres de notre partenaire Arc en Ciel Aménagement. Cela fait plus de 25 ans que AEC s’est imposé à Lyon, comme le spécialiste du mobilier de bureau, qu’il soit neuf ou d’occasion. Les experts et spécialistes de la société sauront vous conseiller et vous dénicher des meubles correspondant parfaitement à vos attentes et besoins.

Vous cherchez à acheter du mobilier de bureau à Lyon ? Il existe de nombreux magasins réputés qui vendent du mobilier de bureau de qualité à des prix raisonnables. Que vous recherchiez un nouveau bureau, une nouvelle chaise ou un nouveau classeur, vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez à Lyon. Veillez à comparer les prix et les caractéristiques avant de faire votre achat, et n’oubliez pas de prendre en compte les frais de livraison lorsque vous établissez le budget de votre nouveau mobilier de bureau. Avec un peu de recherche, vous êtes sûr de trouver le mobilier de bureau parfait pour vos besoins à Lyon.